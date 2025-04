Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l'ex centrocampista Mirko Valdifiori ha parlato del campionato della sua ex squadra, citando anche l'Inter, squadra con la quale i partenopei si contendono lo scudetto. "Tra Napoli e Torino sarà sicuramente una partita bella da vedere. Il Napoli vuole vincere anche dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna. I nerazzurri sembrano in difficoltà, e gli azzurri dovranno vincere per approfittare di un eventuale altro passo falso dei nerazzurri per proseguire nel sogno di vincere il campionato".