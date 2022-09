Martin Satriano, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito all'Empoli in questa stagione, si è meritato la convocazione di Diego Alonso, ct dell'Uruguay, per l'ultima finestra di partite FIFA in preparazione al Mondiale invernale in Qatar. La Celeste, inserita nel girone con Portogallo, Corea del Sud e Ghana, sarà impegnata nelle amichevoli che la metteranno di fronte a Iran e Canada, rispettivamente il 23 e 27 settembre. Una bella soddisfazione per l'ex Nacional, inserito nella lista degli attaccanti assieme a gente del calibro di Luis Suarez e Darwin Nunez.