Quarto allenatore in questa tormentata stagione per la Sampdoria, che dopo l'esonero di Leonardo Semplici comunica di aver affidato ad Alberico Evani, ex centrocampista dei blucerchiati e del Milan, il ruolo di tecnico della squadra doriana, al momento terzultima in classifica in Serie B. Lo staff di Evani sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Attilio Lombardo (allenatore in seconda), Angelo Gregucci (collaboratore tecnico) e Paolo Bertelli (preparatore atletico).

Nel comunicato non si fa cenno ad un eventuale nuovo ruolo per l'ex CT azzurro Roberto Mancini, che secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dalla Gazzetta dello Sport dovrebbe coprire un ruolo di consulente esterno, al momento senza un'area di intervento specifica. Nello staff previsto il ritorno del figlio Andrea.