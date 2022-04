Martin Lasarte paga la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar: l'ANFP, la Federcalcio del Cile, ha infatti annunciato per bocca del ds Francis Cagigao l'esonero del tecnico uruguayano, arrivato nel gennaio 2021 in sostituzione di Reinaldo Rueda. "Ho avuto colloqui con Martín Lasarte, direttore tecnico della squadra cilena, e con Pablo Milad, presidente dell'ANFP e della Federazione cilena, e insieme abbiamo raggiunto l'accordo sul fatto che il contratto di Martín Lasarte non sarà rinnovato. Personalmente voglio ringraziare Martin. Non dimenticheremo che è arrivato nel bel mezzo di una pandemia in Cile. Ha ancora dieci giorni di contratto con noi e dobbiamo rispettare la sua privacy; terrà lui una conferenza stampa. Comunque, rimarrà a disposizione per un'analisi approfondita del calcio cileno”, le parole di Cagigao.