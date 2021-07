UFFICIALE – Donnarumma è del PSG, l’ex Milan firma fino al 2026

"Qui per crescere e per affrontare una nuova sfida", le prime parole dell'azzurro ai canali ufficiali parigini.

Adesso è ufficiale: Gianluigi Donnarumma è un giocatore del Paris Saint-Germain. Dopo il messaggio di commiato pubblicato ieri sui social, oggi il portiere Campione d'Europa è arrivato a Parigi dove ha firmato un contratto fino al 2026. L'ex Milan è arrivato da svincolato: "Sono molto felice di far parte di questo grande club - ha esordito ai canali ufficiali dei parigini -. Mi sento pronto per affrontare questa nuova sfida e continuare a crescere qui. Con il PSG voglio vincere il più possibile e dare gioia ai tifosi".

"Siamo lieti di accogliere Gianluigi al Paris Saint-Germain", ha dichiarato il presidente parigino Nasser Al-Khelaïfi: "Ci congratuliamo con lui per la sua vittoria a a Euro 2020 e per il suo titolo di miglior giocatore della competizione. So che Gianluigi riceverà un caloroso benvenuto da tutti i membri del club, compresi i suoi compagni di squadra, il nostro staff e tutti i tifosi parigini", ha concluso.