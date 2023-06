Completata la stagione sportiva, la UEFA ha comunicato l’elenco degli arbitri internazionali che si sono guadagnati lo status di Elite per l’annata successiva, ovvero quelli abilitati ad arbitrare, tanto per fare un esempio, dai quarti di finale di Champions League. Nell’elenco valido per la prima metà della stagione 2023/24 sono presenti anche due italiani: la lista ne conta 31, i nostri rappresentanti sono Davide Massa e Daniele Orsato. I due fischietti, protagonisti ormai da diverse stagioni sia in Italia che in Europa, sono nello stesso elenco di Anthony Taylor, reduce dalla contestatissima direzione della finale di Europa League fra Roma e Siviglia.

Questo l'elenco completo:

Irfan Pelito (Bosnia)

Alexey Kulibakov (Bulgaria)

Michael Oliver (Inghilterra)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spagna)

Jesus Gil Manzano (Spagna)

José Maria Sanchez Martinez (Spagna)

Benoit Bastien (Francia)

François Letexier (Francia)

Clement Turpin (Francia)

Daniel Siebert (Germania)

Tobias Stieler (Germania)

Felix Zwayer (Germania)

Anastasios Sidiropoulos (Germania)

Orel Grinfeeld (Israele)

Davide Massa (Italia)

Daniele Orsato (Italia)

Serdar Gozubuyuk (Olanda)

Danny Makkelie (Olanda)

Szymon Maciniak (Polonia)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portogallo)

Ovidiu Alin Hategan (Romania)

Stvan Kovacs (Romania)

Sergei Karasev (Russia)

William Collum (Scozia)

Srdjan Jovanovic (Serbia)

Sandro Scharer (Svizzera)

Ivan Kruzliak (Slovacchia)

Slavko Vincic (Slovenia)

Glenn Nyberg (Svezia)

Hali Umut Meler (Turchia)