Le Leghe europee cercano di spingere l'UEFA verso un'equità sempre maggiore nelle società. Partendo dal sistema di divisione delle risorse tra Champions Leage, Europa League e Conference League. Ma c'è chi si oppone, come il Manchester United. Il portavoce dei Red Devils sulla questione è Cliff Baty, chief financial officer della società, che durante la riunione con cadenza annuale delle European Leagues, ha detto la sua senza troppi giri di parole: “Il valore si crea ai vertici. Sebbene apprezzi la volontà di voler dare più soldi ai club più piccoli e a quelli al di fuori delle competizioni europee, la torta sta diventando più grande e il motivo per cui le emittenti stanno pagando così tanti soldi è per il prodotto a livello di Champions League”, le sue parole, riprese da Calcio e Finanza.