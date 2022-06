Quella vista a Wembley mercoledì tra Argentina e Italia non sarà l'unica Finalissima che vedrà di fronte compagini europee e sudamericane. Anzi, UEFA e Conmebol sono pronte a rilanciare e ampliare la gamma di partite: la prossima sfida vedrà protagoniste le formazioni giovanili, con un match che vedrà il Peñarol, campione della Copa Libertadores U-20, opposta al Benfica, campione della Youth League europea. Questo impegno si svolgerà a Montevideo il 21 agosto. E ci sarà anche spazio per il calcio femminile, con la sfida tra campionesse d'Europa e del Sud America prevista per l'estate del 2023 in Colombia, e per il futsal. Lo riporta la UEFA sul suo sito ufficiale. Le due confederazioni hanno anche accettato di proseguire lo scambio di arbitri per una serie di competizioni e corsi dopo gli ottimi risultati e il feedback positivo degli arbitri partecipanti.