Marko Arnautovic, MVP di Inter-Atletico Madrid 1-0 per l'UEFA, è in lizza per vincere il premio di miglior giocatore delle seconde quattro gare degli ottavi di finale d'andata di Champions League. In gara anche Roberto Lewandowski, in gol in Napoli-Barcellona 1-1, Galeno, match winner di Porto-Arsenal 1-0, e il centrocampista del PSV Joey Veerman, che si è distinto nella gara pareggiata contro il Dortmund.