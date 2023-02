"Era una partita che sapevamo sarebbe stata difficile". Comincia così l'analisi di Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ai microfoni dei canali ufficiali del club friulano dopo il 3-1 incassato dall'Inter: "La squadra ha iniziato bene, siamo andati sotto su rigore ma abbiamo pareggiato meritatamente. Nel secondo tempo l’Inter è venuta fuori come mi aspettavo. Il rammarico è non aver fatto gol, l’episodio chiave è stata l’azione del quattro contro due in cui devi fare gol. Invece abbiamo subito la rete in contropiede, ma questo è il calcio. La mia squadra ha giocato alla pari e a testa alta".