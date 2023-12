Dici Inter-Udinese e pensi subito alla telenovela di mercato andata in scena la scorsa estate legata al futuro di Samardzic. Che a quattro giorni dalla sfida di San Siro non nasconde le sue intenzioni: "Sarà la mia partita - le parole del centrocampista alla cena di Natale riportate dal sito del club friulano -. Si è parlato tanto in questa stagione e nella scorsa, voglio dare il 100% anche contro l’Inter. Anzi, di più perché sono una delle squadre più forti in Italia. Dovrò dare il 200%, allora".

Il serbo, poi, ha fatto un passo indietro ripensando al pari beffardo col Verona: "E' stato un grande peccato, abbiamo giocato molto bene col Verona. Dobbiamo restare uniti per uscire da questa situazione. Io voglio aiutare sempre la squadra con la mia qualità offensiva, ma serve anche la fase difensiva. È importante tutto e qui siamo molto uniti. Ora gioco un po’ di più, almeno un’ora a partita. Questo perché mi impegno al massimo in ogni allenamento. La Serie A è molto fisica e ci serve ogni minuto per vedere come funziona il nostro corpo”.