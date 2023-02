C'è anche Sandi Lovric tra gli intervistati di Udinese TV dopo il ko di Milano contro l'Inter. "È stato bello segnare qui a San Siro, per questo ci alleniamo ogni settimana, con il focus sulle conclusioni in porta - racconta l'autore del gol del momentaneo 1-1 bianconero -. Sono felice per il gol, non per il risultato. Peccato perché abbiamo avuto un paio di azioni in cui potevamo fare meglio e trovare il secondo gol. Quando concedi troppo spazio a squadre come l’Inter queste ti puniscono. Dopo il gol abbiamo fatto un buon pressing, poi l’Inter ha cambiato strategia e ha preso in mano il gioco. Peccato non aver sfruttato le occasioni".