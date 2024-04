Dopo l'Inter arriva la Roma per l'Udinese per Gabriele Cioffi, protagonista in conferenza stampa. L'allenatore bianconero inizia la sua chiacchierata con la stampa analizzando i risvolti del ko arrivato all'ultimo contro i nerazzurri: "Si riparte con la consapevolezza e non pensando, se pensi troppo trovi sempre una scusa per non fare, se non pensi trovi una scusa per fare. Abbiamo ricominciato a testa bassa lavorando su quanto di buono fatto e pensando che dando il 180% potevamo ottenere un risultato positivo. Lovric e Thauvin lavoreremo per provare a recuperarli".

Festeggiando in quel modo l'Inter ha dato merito anche alle difficoltà che ha portato l'Udinese.

"Avevo preannunciato che l'Inter sarebbe arrivata rispettandoci, lo stesso farà la Roma".

Ora l'atteggiamento mostrato contro l'Inter andrà replicato per tutte e sette le gare.

"Sì, l'ho detto e non ci sarà bisogno di ribadirlo. Noi siamo una squadra che deve mantenere equilibrio nei 110 minuti sempre e a volte questa voglia di vincere e convincere ci fa andare in un terreno che non è il nostro".