Durante il Consiglio Federale odierno, alla soddisfazione per il successo nel Campionato Europeo della Nazionale italiana Under 17, arrivato a meno di un anno di distanza dall’oro europeo dell’Under 19 e dall’argento mondiale dell’Under 20, ha fatto da contraltare la preoccupazione per i vivai, messi a dura prova dalla piena entrata in vigore dal 1° luglio dalla riforma approvata dal Governo che prevede lo svincolo per tutti i calciatori di settore giovanile.

A tutela delle società che investono nei settori giovanili, la FIGC ha pubblicato lo scorso 31 maggio un Comunicato Ufficiale (n. 233/A) con nuove norme per il tesseramento dei giovani, che è stato già segnalato all’Autorità Antitrust. In conseguenza di ciò, il presidente Gravina chiederà formalmente in audizione in Commissione alla Camera dei Deputati di sanare questo grave nocumento al sistema federale in sede di conversione in legge del Decreto Legge n.71 del 2024.