Sono cinque le partite arbitrate finora da Clement Turpin con protagonista l'Inter. I nerazzurri hanno un bilancio finora di due vittorie e tre sconfitte. I due successi sono arrivati nel 2018 (2-1 sul Tottenham nel girone di Champions League) e 2023 (1-0 sul Milan in semifinale sempre in Champions League).

L'Inter ha invece perso, con Turpin arbitro, nel 2012 nel ritorno del terzo turno di Europa League (0-2 dall'Hajduk Spalato), nel 2020 durante il girone di Champions (3-2 a Madrid in casa del Real) e infine nel 2022 ancora nel girone di Champions (0-2 in casa dal Bayern Monaco).

Bilancio in parità per il francese con il Barcellona: quattro partite, due vittorie (3-1 al Borussia Dortmund nel girone di Champions del 2019 e 1-0 alla Dinamo Kiev nel girone del 2021 della stessa competizione) e due sconfitte (3-0 nel 2018 al ritorno dei quarti di Champions contro la Roma all'Olimpico e 2-1 nel 2023 ai playoff di Europa League in casa del Manchester United).