In vista del debutto della Turchia ad Euro2024, in programma domani contro la Georgia, il centrocampista Salih Özcan, intervistato dalla DPA, individua quello che è il punto di forza della squadra di Vincenzo Montella: “Per noi contano meno i singoli giocatori e più l’idea del gioco. Il ct lo trasmette bene. Non importa chi gioca, abbiamo tutti un piano e cercheremo di attuarlo. Naturalmente abbiamo anche ottime individualità, ad esempio davanti con Kenan Yildiz o dietro con due o tre armadietti. Ma la nostra più grande forza è proprio il fatto che lavoriamo in squadra”.

Il giocatore del Borussia Dortmund sottolinea inoltre l'importanza di Hakan Calhanoglu, capitano dei Milli Takim: “I giovani, soprattutto, lo ammirano. Porta qualità speciali in campo”, ha detto Özcan.