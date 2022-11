A margine della 'Can Bartu Cup', competizione giovanile organizzata a Istanbul dall'Academy del Fenerbahce e vinta dall'Under 11 interista, Oğuz Çetin, direttore per lo sviluppo calcistico della Federcalcio turca, ha espresso il suo ottimismo sulla crescita futura della squadra di Stefan Kuntz, il cui obiettivo è partecipare a Euro 2024 dopo aver fallito la qualificazione al Mondiale: "Oggi i nostri giocatori della nazionale più esperti, come Hakan Çalhanoğlu e Cenk Tosun, hanno 28-29-30 anni, la rosa è fatta da giovani che avranno bisogno di 2-3 anni per crescere. Questa generazione può lasciare il segno, il potenziale è molto alta".