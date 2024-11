Nel corso della conferenza stampa andata in scena oggi, alla vigilia della sfida di Nations League tra Turchia e Montenegro, Hakan Calhanoglu ha raccontato ai media il modo in cui gruppo squadra ha reagito ai rumors di mercato circolati in Italia che parlavano di Roma interessata a ingaggiare Vincenzo Montella prima di decidere di fiondarsi su Claudio Ranieri: "Quando sono uscite le voci, tutti gli abbiamo detto "resta qui". Tutti lo amano e si prendono molta cura di lui. Io ho 11 anni di carriera con la Nazionale, ho visto di tutto. C'è una grande unità in squadra dopo l'Europeo, tutti si rispettano e si amano. Abbiamo trascorso 45 giorni in ritiro (in Germania, ndr) nessuno ha mancato di rispetto a nessuno grazie al modo di comunicare di Montella".