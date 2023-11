Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, Stefano Turati torna ancora a parlare di Inter e dopo aver già parlato del gol insaccato da Federico Dimarco nell'ultima di campionato giocata proprio contro i nerazzurri, il portiere del Frosinone racconta anche il suo amore per la Beneamata: "Spesso quando si cresce in una città ci si innamora della squadra. A me è successo con l’Inter, sono nato e cresciuto a Milano e sono andato tante volte in curva a seguire i nerazzurri".

"Quello che non mi aspettavo era di giocare in Serie A - continua -, e soprattutto non credevo che la Curva Nord mi dedicasse un coro, è stato un momento da brividi. L’Inter rappresenta il mio passato, non posso cancellare il mio vissuto, anche se poi metto anima e corpo in qualsiasi cosa. Giocare nella propria squadra del cuore penso sia un sogno per chiunque".

Il suo idolo:

"Julio Cesar. Mi sono innamorato del ruolo del portiere quando a San Siro, da piccolo, guardavo lui. Poi c’è anche stato anche Samir Handanovic, sono cresciuto con loro due. La parata di Julio Cesar su Messi? È stata forse una delle cinque parate più iconiche di sempre, sia per importanza sia per estetica".