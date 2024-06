Continuano le attività dell'Inter al The Soccer Tournament che si sta svolgendo a Cary, in North Carolina. Nello scorso weekend sono andati in scena diversi eventi con l'obiettivo di accrescere ulteriormente la brand awareness nel territorio statunitense, amplificando la presenza con attività di fan engagement a tinte nerazzurre.

Il TST stata l'occasione per l'Inter di aumentare la propria visibilità negli USA. Durante il torneo i nerazzurri sono stati protagonisti di una serie di incontri prestigiosi. A cominciare dallo scambio di maglia con il Bayern Monaco tra Marco Materazzi e Roy Makaay che si sono incontrati in campo nella fase a gironi della UCL 2006/07. Sono state poi consegnate le maglia dell'Inter a tre campioni assoluti. La prima è stata donata a Chris Paul, star NBA e coproprietario dell’associazione che organizza il TST. La seconda è stata consegnata a JJ Watt, ex fuoriclasse di NFL presente al torneo come giocatore del Burnley Football Club. Infine, la terza maglietta è stata regalata all'ex giocatore di NFL e wrestler, Pat Mcaffee che ora è un American sport Analyst per diversi sport. Ha preso parte al torneo come giocatore Concafa FC. Infine, a chiudere la serie di incontri è stato quello con Marcio Amoroso: ex giocatore di calcio che ha militato in Italia con Udinese e Parma ed ha partecipato al torneo con il Borussia Dortmund.

UNA SERIE DI ATTIVAZIONI LOCALI

Al TST era presente uno stand Lega Serie A X Inter, dove si sono svolte diverse attività di intrattenimento dedicate a tutti gli spettatori. Per tutti i tifosi è stato possibile scattare una foto con la Coppa Scudetto e giocare al Fast Feet Challenge con cui si sono sfidati l’influencer Oussifooty e Marco Materazzi. Lo stand è stato poi animato dalla presenza di due influencer e creator americani: Sabino Curcio di Growing Up Italian e Gianluca Conte, conosciuto come QCP. Sabino Curcio ha prodotto dei contenuti social con Berni e Jelani, imitando le esultanze nerazzurre della stagione. È stato poi protagonista con un’intervista a Marco Materazzi al termine della quale si sono sfidati con ironia in una challenge dedicata ai tipici gesti italiani. QCP ha invece realizzato dei contenuti social dedicati al 20° Scudetto e insieme a Borja Valero sulla cucina spagnola e Italiana. Entrambi gli influencer hanno poi ricevuto una maglia personalizzata. Allo stand sono poi andati in scena dei Meet & Greet con Borja Valero e Karagounis dove hanno svolto al termine una sessione di foto e autografi con i tifosi locali.