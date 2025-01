Inter-Napoli è il duello scudetto più ovvio da agosto per Riccardo Trevisani, che però non esclude l'inserimento di una terzo incomodo: "Inter-Napoli per il titolo non da oggi, è sempre stato così - ha detto il giornalista a Sportmediaset -. Ma l'Atalanta non può non essere considerata perché ha fatto tanti punti nel girone d'andata e, di solito, vola in primavera. La sfida è chiaramente tra Conte e il suo passato, tra Inzaghi e il Napoli. Da una parte i campioni d'Italia, la squadra che gioca meglio di tutte, capace di reagire a scossoni importanti come quelli della Supercoppa. Dall'altra c'è una formazione che non ha le coppe, che ora ha pure entusiasmo".