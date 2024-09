Parole al miele di Riccardo Trevisani per l'Inter, per la quale spende solo elogi. Questo il suo discorso dagli studi di Sport Mediaset: "L'Inter è una squadra formidabile, la squadra che gioca meglio in Italia e una delle migliori in Europa. La squadra è poesia in movimento, Simone Inzaghi la fa giocare a fisarmonica, coi difensori che vanno avanti e gli attaccanti che vanno indietro. Quando è in giornata buona, l'Inter disintegra l'avversario; si può anche parlare della situazione dell'Atalanta di venerdì ma le due squadre hanno giocato anche a febbraio e sempre 4-0 è finita".