Riccardo Trevisani, sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, si è espresso sull'Inter: ". "E' una squadra che ha perso sette partite in due terzi di stagione, è un dato incredibile con quella rosa costruita in maniera eccellente. Dobbiamo pensare a quello che era lo scorso anno lottando fino alla fine del campionato per lo Scudetto, è una rosa che ha sostituito Ranocchia con Acerbi, Vidal con Mkhitaryan, Sanchez con Lukaku. E' migliorata ma nei numeri, almeno in campionato, continua a peggiorare.