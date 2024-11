Riccardo Trevisani parla a Fontana di Trevi di quanto fatto dalla nazionale dopo il brutto Europeo. "Questi tre mesi mi hanno fatto rabbia, ma mi hanno fatto anche dimenticare l'Europeo. Vedo una nazionale con i giusti crismi. Con questi giocatori abbiamo anche dei discreti top: Cambiaso è diventato eccellente, Dimarco lo è da anni dopo la cura Inzaghi, Barella e Tonali sono sempre stati forti. Comincio a vedere un impianto che nei prossimi anni si qualificherà per i Mondiali e poi ai Mondiali ci vai per fare una grande figura, visto anche il contorno. Tolte Germania e Spagna non ci sono squadre che mi fanno così paura".

Si passa quindi ai temi del campionato e al possibile forfait di Calhanoglu col Verona. "Da avversario dell'Inter, se mi chiedi chi togliere all'Inter, tolgo Calhanoglu. Per me contribuisce alla qualità della squadra per il 50%. Puoi rimpiazzare un attaccante con Taremi, anche se torni parecchio indietro, o Pavard con Bisseck e Dumfries con Darmian, Carlos Augusto per Dimarco, Zielinski per Mkhitaryan che non sta nemmeno facendo il campionato dell'anno scorso. Per quanto Asllani sia bravo non è Calhanoglu. Napoli ancora capolista domenica? Ranieri darà la scossa e la Roma farà una bella partita a Napoli ma non so se sarà sufficiente. Quindi la risposta è: forse no".