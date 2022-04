Francesco Totti ha mandato un messaggio pubblico a Zlatan Ibrahimovic, alle prese con il dubbio amletico del ritiro, attraverso un'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Nessuno può capirlo quanto me... - spiega il leggendario dieci della Roma -. Io da amante del calcio spero che Ibra possa continuare. Che domani mattina i fastidi che lo stanno tenendo fuori così spesso possano sparire. Sarebbe un regalo non solo per lui, ma per tutti noi che seguiamo il calcio. Ibra è stato amatissimo dai suoi tifosi e ha fatto disperare (il termine è più colorito, ndr) quelli avversari. Ma il giorno che dovesse dire basta, il dispiacere sarebbe di tutti. Un po’ come è successo con me".