Francesco Totti ha dovuto rivedere in corsa il suo pronostico sulla corsa scudetto , complice il ko a sorpresa dell'Inter a Bologna dello scorso 27 aprile: "Due-tre settimane fa dissi che la squadra di Inzaghi era la favorita per vincere il campionato, poi è cambiato tutto dopo quella partita lì - le sue parole a Sky Sport -. Diciamo che adesso è tutto nelle mani del Milan, gli basta un punto, e difficilmente si farà sfuggire questa grande possibilità".

La leggenda romanista, in seguito, parla di un grande numero 10, Paulo Dybala, che definirà il suo futuro nei prossimi giorni dopo aver detto addio alla Juve: "Le sue lacrime? Si vede da queste cose che voleva rimanere a Torino, ma non ha trovato l'accordo con la società. Ora vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, io lunedì lo incontro... - dice ridendo il Pupone -. Gli dirò tante cose, ma non c'è bisogno di aggiungere che a Roma si sta bene. Lo vedrò a Milano, alla partita di beneficenza organizzata da Eto'o; qualcosa gli dico, sempre che la Roma sia della mia stessa idea".

