Il calciomercato non deve distrarre i giocatori del Tottenham dall'obiettivo per cui stanno lottando da un'intera stagione: la qualificazione in Champions League. E' il messaggio mandato da Antonio Conte, nel suo intervento in conferenza prima della sfida delicata con il Liverpool di sabato: "Se ho fatto una lista di obiettivi per Paratici e Levy? No, no, siamo totalmente concentrati su questa stagione - le parole dell'ex Inter -. Ripeto: stiamo finendo questa stagione con soli 15 giocatori, quindi non è conveniente in questo momento dare loro una lista perché sarebbe troppo lunga".