È finito a favore della Lazio il recupero della 21esima giornata tra la squadra di Sarri e il Torino. Durante il commento a margine dello 0-2 incassato, Ivan Juric ha parlato dell'ex giocatore dell'Inter, Raoul Bellanova.

Come ha fatto a migliorare così Bellanova?

"È un ragazzo aperto e disponibile a migliorare, un ragazzo semplice e felice, vuole imparare e crescere. Oggi è stato bravo anche in fase difensiva, facendo partite di questo tipo ce ne sono pochi in questo ruolo. Deve continuare così, oggi ha fatto una partita strepitosa. Siamo molto contenti di lui".