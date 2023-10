Dopo la sconfitta contro l'Inter, il Torino riparte dall'insidiosa trasferta di Lecce di domani. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico granata Ivan Juric torna sul match dello scorso fine settimana esprimendo buone parole per la sua difesa: "L'ultima gara mi ha soddisfatto molto, ho visto cose interessanti e con Perr Schuurs è stata perfetta senza concedere nulla a una big come l'Inter. La mente è aperta, gara dopo gara adotteremo le soluzioni migliori"