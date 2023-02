La versione di Lukaku vista nell'ultima porzione del derby, dopo la prestazione in crescendo in Coppa Italia contro l'Atalanta, porta Luca Toni ad affermare che Big Rom 'può essere utile all'Inter da qui a fine stagione". Ora il belga deve solo trovare la continuità in campo, secondo l'ex bomber: "E' un centravanti importante, ha solo bisogno di minuti - le sue parole durante 'Supetele' su DAZN -. E' molto amato dai tifosi, non vede l'ora di dare loro delle soddisfazioni. Potrà essere fondamentale, soprattutto in Champions".