Dopo le dichiarazioni di domenica a DAZN sul futuro di Simone Inzaghi che hanno fatto discutere, Luca Toni ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare del duello Scudetto tra Napoli e Inter: "Romelu Lukaku riesce a dare peso, forza all'attacco e riesce a far giocare bene la squadra. Lukaku si porta via uno, due difensori e crea spazi per Scott McTominay ed André Anguissa".

Toni prosegue: "Antonio Conte è un vincente, un allenatore che ha portato il Napoli alla possibilità di rivincere lo Scudetto, però adesso l'Inter deve sbagliare qualcosa, deve fare qualche passo falso. Conte deve essere bravo a far capire ai suoi giocatori che devono farsi trovare pronti nel caso i nerazzurri dovessero inciampare. L'Inter parte in vantaggio contro il Bayern però al momento do il 50% di possibilità ai nerazzurri".