Ad accompagnare Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inghilterra è Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan viene interpellato anche su una potenziale rivalità a tinte rossonerazzurre con Nicolò Barella, sulla falsariga del dualismo tra Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Paragone che però il giovane bresciano respinge: "Non credo... La prima volta che sono venuto in Nazionale ero a Brescia e lui era già con l'Italia. Ho fatto il passaggio al Milan, ma ci vogliamo bene e quando veniamo in Nazionale siamo due compagni. Nei club quando giochiamo contro cambia tutto, ma alla fine della partita resta un mio compagno di Nazionale e un mio amico".