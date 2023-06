Duro messaggio di condanna della Premier League dopo quanto occorso ieri, all'aeroporto di Budapest, all'arbitro inglese Anthony Taylor, aggredito verbalmente, mentre aspettava l'aereo con la sua famiglia, da alcuni tifosi romanisti che non hanno gradito la sua direzione di gara nella finale di Europa League persa dalla squadra di José Mourinho per mano del Siviglia ai rigori. "Siamo scioccati e sconvolti dall'inaccettabile abuso diretto ad Anthony Taylor e alla sua famiglia mentre tornavano dalla finale di UEFA Europa League - si legge in una nota pubblicata su Twitter -.

Nessuno dovrebbe subire il comportamento imperdonabile che ha dovuto sopportare ieri.Anthony è uno dei nostri ufficiali di gara più esperti e affermati e sosteniamo pienamente lui e la sua famiglia".