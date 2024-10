Minuto 93, Marcus Thuram firma la rete che vale la vittoria sofferta dell'Inter a Berna contro lo Young Boys. E in quel preciso momento, Simone Inzaghi va direttamente da colui che forse più di tutti aveva bisogno di quella rete: Marko Arnautovic. Seduto mestamente in panchina, l'austriaco aveva ancora in testa il rigore sbagliato in avvio di ripresa che sarebbe potuto costare caro.

Invece grazie alla giocata finale l'Inter ha vinto e l'allenatore è corso da lui per alleggerire il peso di quella responsabilità, cancellata dalla vittoria della squadra.