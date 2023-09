Preveggenza? Difficile. Meglio pensare che Marcus Thuram abbia grandissima fiducia in Lautaro Martinez, come d'altronde si nota in campo quando i due fanno coppia. Ha destato curiosità l'esultanza dell'attaccante francese in occasione del rigore dello 0-3 firmato dall'argentino. Nulla di strano nel festeggiare un gol, a sorprendere è il fatto che il numero 9 abbia alzato le braccia quando il numero 10 non aveva ancora neanche calciato il pallone. Chissà cosa vede Thuram prima degli altri...