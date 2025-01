"Solo il Liverpool con più punti? Significa che abbiamo lavorato bene in Champions, concentrati. Le partite in Coppa sono sempre dure, le abbiamo fatte con grande fiducia. In campo è difficile vedersi da fuori, ma abbiamo cominciato bene. Sapevamo che era una partita importante e volevamo cominciare forte". Marcus Thuram esprime la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 al Monaco.

"Ora aspettiamo il sorteggio e vediamo con chi giochiamo. Sarà sicuramente una gara difficile, vedremo. La mia crescita? Merito dello staff, della squadra, della società che mi aiutano tantissimo a crescere. Spero di continuare così, essendo decisivo. Derby? Nessuna rivincita, dobbiamo prendere i tre punti per continuare il percorso in campionato".