Ai microfoni di Inter TV, il match winner nerazzurro Marcus Thuram commenta così il match vinto oggi a San Siro contro il Benfica nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League: "È incredibile avere i tifosi che ci spingono 90', è un grande aiuto e ci ha permesso di prendere i tre punti davanti a loro".

Cruz ha detto che lo hai stupito molto.

"Mi fa molto piacere, lo prendevo sempre alla Playstation e mi fanno piacere certe parole. L'esultanza con Dumfries? Ho fatto amicizia con molti giocatori qui, anche con Lautaro, Barella: siamo un bel gruppo".

Oggi tanti cori per te da parte dei tifosi.

"Dal campo non li ho sentiti ma è stato bello, ci hanno spinti per tutta la partita, a inizio secondo tempo abbiamo sentito davvero che loro erano dietro di noi e alla fine l'abbiamo vinta.