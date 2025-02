Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il pari nel derby: "Abbiamo fatto una grande partita soprattutto nel secondo tempo con i pali e l'episodio del rigore, abbiamo segnato alla fine. Ripartiamo con un punto. Nel primo tempo non siamo entrati da Inter, nella ripresa meglio. Siamo l'Inter e vogliamo sempre vincere, quando non ci riusciamo è dura. C'è un po' di amarezza. Non abbiamo bisogno di dirci nulla: sappiamo tutti gli obiettivi che abbiamo quest'anno, faremo di tutto per raggiungerli. Abbiamo un gran carattere, non cambia nulla per noi, è un punto in più in classifica. Vedremo alla fine".

Thuram ha poi aggiunto: "Stasera dobbiamo riposare con le nostre famiglie, giovedì proveremo a fare il meglio a Firenze, poi vedremo".