L'emittente americana CBS Sports, che trasmette la Champions League negli Stati Uniti, ha scherzosamente incoronato Thierry Henry 're del calcio per un giorno' con tanto di corona e drappo rosso. E in qualità di sovrano del calcio, l'ex attaccante di Barcellona e Arsenal ha dettato quelle che a suo dire sarebbero le cinque modifiche regolamentari da applicare: "In primis, le perdite di tempo; quando una squadra si rifiuta di giocare, l'arbitro può concedere un calcio di punizione proprio come nel rugby a 25 metri dalla porta, puoi mettere il pallone dove vuoi. La mia regola è giocare a calcio. Poi, andrebbe dato un punto in più in classifica ogni tre reti segnate. Doterei inoltre gli arbitri di un microfono da portare in campo e li farei parlare nel dopopartita, per sottolineare gli errori o congratularsi con loro in caso di buona prestazione".

Henry tocca anche il tema calciomercato: "I direttori sportivi devono avere diritto ad un periodo di prova per un eventuale nuovo acquisto; non vai a comprare casa se prima non la visioni. Ho visto tanti giocatori passare in una squadra senza sapere se mai si sarebbero ambientati. Infine, aggiungo le sostituzioni temporanee in caso di problemi fisici".