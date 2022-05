Addio quasi ufficiale tra Thiago Motta e lo Spezia, come rende noto la Gazzetta dello Sport, che parla di ufficialità previsto per la giornata di domani. Il rapporto, già incrinatosi nel girone d'andata, con la dirigenza ha portato all'interruzione definitiva del rapporto tra il club spezino e l'ex nerazzurro che potrebbe far ritorno al PSG come già vociferato nei giorni scorsi. Al posto dell'ex centrocampista dell'Inter quasi certamente arriverà l'ex Udinese Luca Gotti.