Thiago Motta, promesso sposo della Juventus, saluta il Bologna con una sconfitta: 2-0 il risultato finale per il Genoa. Dopo aver ottenuto la storica qualificazione in Champions League, la squadra rossoblù chiude a quota 68 punti e rischia in questo finale di stagione di scivolare al quinto posto se l'Atalanta vincerà una delle sue due partite restanti.

Chiude invece a quota 49 punti il Genoa dopo essere tornata in Serie A. Decidono la partita le reti di Malinovskyi e Vitinha. Da segnalare l'assist di Gudmundsson, giocatore accostato all'Inter sul mercato, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con il Grifone.