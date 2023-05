Le partite come quelle che vivranno i giocatori di Inter e Milan, protagonisti il 10 e 16 maggio del terzo euroderby della storia, "non hanno una favorita", secondo Thiago Motta. "Sono belle sfide da giocare, a questo livello non si può dire chi parta favorito. Lukaku o Dzeko in attacco? Non ne ho idea", ha aggiunto il tecnico italo-brasiliano a DAZN parlando della doppia sfida valida per le semifinale di Champions League.