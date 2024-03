Il Bologna sbanca anche il campo di Bergamo e legittima definitivamente la sua candidatura ad un piazzamento per la prossima Champions League. Il tecnico rossoblu Thiago Motta, arrivato nel dopopartita ai microfoni di DAZN, esorcizza il pensiero della Coppa delle grandi orecchie: "Non penso neanche a queste cose. Io penso ad affrontare al massimo gli allenamenti e le partite, quando si dà il massimo non può esistere frustrazione". Motta ha anche riservato un rimbrotto ad Alexis Saelemakers: "Non mi piace quando si butta per terra e lo sa molto bene: per il bene dello spettacolo preferisco che i giocatori restino in piedi, sono fatti per questo. Penso sia la cosa migliore per noi, per gli avversari e per l'arbitro Io mi posso arrabbiare con questi ragazzi per poche cose, questa è una di quelle".

C'è stato qualche attimo di sudore freddo tra i tifosi felsinei quando il bomber Joshua Zirkzee ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico. Ma in conferenza stampa, Motta ha rassicurato tutti: "Sta alla grande, da domani starà bene per allenarsi".