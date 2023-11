Intervenuto in conferenza alla vigilia dell'euro-sfida in casa del Milan, il tecnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic ha parlato dell'atmosfera di San Siro tornando sulla partita di qualche anno fa giocata contro l'Inter.

Pioli ha detto che non sapete cosa sia San Siro in Champions League...

"Ho giocato in questo stadio contro l'Inter, conosco la bellezza di San Siro e il suo impatto emotivo. Sappiamo che domani il Milan potrà contare sui propri tifosi, così come noi. Questo è uno stadio importante, siamo lieti di poterci giocare. Dovremo essere presenti sin dall'inizio domani, perché sappiamo che il Milan cercherà di far esaltare i suoi tifosi".