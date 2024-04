Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, ha parlato ai media spagnoli dopo esser stato fermato dalla polizia all'aeroporto in seguito alle accuse mossegli nello scorso mese dal calcio spagnolo: "E' una bugia che io abbia distratto fondi pubblici: il denaro sul mio conto a Santo Domingo è il frutto del mio lavoro e dei miei risparmi. È una bugia che abbia una squadra di baseball qui. E lo hanno detto, non so se con l'intenzione di dire che stava dirottando denaro in qualche modo. Il denaro che avevo sul mio conto non ha nulla a che fare con questo. Il denaro sul mio conto è il prodotto del mio lavoro e dei miei risparmi". Lo riferisce l'ANSA.