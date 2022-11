Una notizia che ha scosso il panorama dell'AIA, l'associazione italiana arbitri. Una maxi operazione anti droga in Lombardia ha portato all'arresto del procuratore capo Rosario D’Onofrio. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda l'ambito dell’inchiesta della Dda milanese per traffico internazionale di droga. Secondo le indagini condotte dalla Dda dal 2019 al 2021, i 42 arrestati (italiani, albanesi e spagnoli) avrebbero introdotto in Lombardia oltre sei tonnellate di marijuana e hashish, come evidenzia La Gazzetta dello Sport. Durante l’operazione è stata sequestrata quasi mezza tonnellata di droga, più mille ricariche per sigarette elettroniche a base di cannabinoidi.