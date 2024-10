Javier Tebas, presidente di LaLiga, ha espresso la sua opinione riguardo al Mondiale per Club durante il Forum dell'Unione dei Club Europei a Bruxelles, in un'intervista con The Athletic: "Non è necessario né per i giocatori, né per i club, né per la FIFA. Se la FIFA destinerà i suoi fondi a questa competizione, sottrarrà risorse a tutti quei luoghi in cui afferma di voler aiutare", ha assciurato.

Tebas ha sottolineato che le discussioni con la FIFA vanno avanti da anni e si è detto fiducioso di poter raggiungere degli accordi. "Non siamo egoisti. Questo non si risolve con un Mondiale per club. Dobbiamo cambiare il percorso della governance. Ieri abbiamo iniziato un percorso che dovrà continuare domani. Non cadiamo nella trappola che ci è sempre stata tesa. Se non cadiamo noi, arriverà il successo. Chi negozia il contratto collettivo nelle leghe nazionali è la lega e i sindacati, dobbiamo trasferirlo al mondo internazionale".