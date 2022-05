Gioiellino di casa Inter e uno dei nomi più gettonati sul mercato in arrivo, Alessandro Bastoni, "grazie alla solida performance in difesa e all'ultimo clean sheet" come si legge nel tweet pubblicato dal club nerazzurro, è stato inserito nella Team of the week di Ea Sports Fifa. Con un punteggio di 88, il nerazzurro è stato scelto tra i difensori migliori dell'ultimo appuntamento stagionale del campionato italiano.