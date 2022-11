"Il leitmotiv dei Mondiali bisogna lasciarlo perdere, ormai siamo fuori da otto anni e adesso bisogna pensare diversamente. Ho apprezzato molto il discorso del presidente federale, bisognerebbe obbligare a schierare gli italiano in campo. Abbiamo società con 9/11 di stranieri e nei ruoli più importanti. Il ct dove va a trovare i centravanti? Sono venuto proprio per capire qualcosa in più". Così l'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha chiuso il discorso Mondiale di Qatar ai microfoni di TMW che lo hanno intercettato a margine della presentazione del libro 'Allenatori d'Italia'.

Un limite agli stranieri può essere una idea?

"Almeno cinque giocatori italiani in campo, così cominciamo a capire..."

C'è qualche allenatore emergente che può ambire a qualcosa di importante?

"Gli allenatori sono un veicolo per promuovere, ma dire i nomi non è semplice. Siamo in un momento delicato, chi ha usato metodi normali è in testa, chi ha fatto cose che non so come chiamare non è in testa. Così ha fatto il Napoli".