A '1 Football Club1', programma in onda su Station Radio, è intervenuto l'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, che ha parlato della Serie A e del movimento: "Non cambierà niente: abbiamo il culto degli stranieri. Siamo invasi da giocatori a fine carriera che vengono a svernare, a prendere gli ultimi soldi della loro vita professionale. Non investiamo sui giovani, come vuole crescere questo movimento senza i giovani? Ci sono società che vincono i campionati Primavera, ma non hanno un solo giocatore in prima squadra. Questo è l'andazzo che dipenderà esclusivamente da fondi investiti in Italia con certi criteri, ma finché non ci sarà una soluzione del genere sarà sempre così".